СМИ: Вакцина «Спутник V» получила одобрение в Индии

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрил Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии, сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, одобрение было выдано на экстренное использование препарата. Теперь необходимо получить разрешение Генерального контролёра лекарственных средств Индии, после чего «Спутник V» станет третьей вакциной, разрешённой к применению в Индии.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что иммунитет от коронавируса после вакцинации препаратом «Спутник V» будет сохраняться пожизненно, сообщает RT.