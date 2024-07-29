СМИ: в Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за жары

Изменения климата сделают Западную Африку, Южную Азию и Средний Запад США крайне опасными для жизни. Летние температуры в этих регионах скоро будут казаться относительно умеренными по сравнению с тем, что ожидает их в будущем. Об этом сообщает CNN.

Ученые из Университета Пердью в США смоделировали климатические изменения и аномальные волны жары. Специалисты предупреждают, что в ближайшие годы не стоит ожидать похолодания. Температуры будут постепенно повышаться, а увеличенная влажность сделает климат крайне тяжелым и опасным для большинства людей. Ночные температуры также возрастут, не позволяя организму восстанавливаться от дневной жары.