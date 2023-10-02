СМИ: В Японии обвалился рынок подержанных авто из-за запрета на экспорт в Россию
Японский рынок подержанных авто обвалился из-за запрета на экспорт в Россию, пишет Reuters.
В Японии сложилось, что покупка новой машины выгоднее, чем облуживание старой. Страна десятилетиями была ведущим экспортером поддержанных автомобилей, а традиционным рынком была Россия.
После ввода санкций многие компании, занимающиеся экспортом автомобилей в РФ, потеряли 70% оборота. Некоторые успели сменить рынки сбыта, но ущерб все равно составил 20-50%. На внутреннем рынке Японии предложение выросло и цены упали. Выгоду смогли получить только компании по переработке запчастей — особенно батарей электрокаров и гибридов.
Ранее японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение завершить свою деятельность в России. Об этом сообщили в концерне. Компания планирует передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила €1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru