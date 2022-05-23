СМИ: В Великобритании против Петра Авена завели дело из-за нарушения санкций

Против российского бизнесмена Петра Авена, проживающего в Великобритании, заведено уголовное дело. Его обвиняют в нарушении наложенных на него местными властями санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению миллиардера.

Как утверждают британские власти, Авен тратит значительно больше, чем 2,5 тыс. фунтов в месяц, хотя, находясь под санкциями, не должен выходить за пределы этой суммы. Указывается, что бизнесмен «живет не по средствам».

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В конце марта попавший под санкции ЕС и Великобритании Авен дал интервью Financial Times, в котором признался, что его жизнь изменилась за одну ночь: бизнес, который создавался 30 лет, полностью разрушен. Предприниматель также уверен, что санкции против видных россиян никак не повлияют на решения президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БизнесСанкцииВеликобритания
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