СМИ: В Великобритании против Петра Авена завели дело из-за нарушения санкций

Против российского бизнесмена Петра Авена, проживающего в Великобритании, заведено уголовное дело. Его обвиняют в нарушении наложенных на него местными властями санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению миллиардера.

Как утверждают британские власти, Авен тратит значительно больше, чем 2,5 тыс. фунтов в месяц, хотя, находясь под санкциями, не должен выходить за пределы этой суммы. Указывается, что бизнесмен «живет не по средствам».