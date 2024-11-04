СМИ: В Великобритании пройдет эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей пройдёт в Великобритании. Как пишет Guardian, участие в нём примут тысячи работников.
По данным издания, к эксперименту присоединится 21 компания, некоторые из которых будут чередовать четырёх и пятидневные недели.
Планируется предоставить результаты эксперимента правящей лейбористской партии летом 2025 года.
«Мы с нетерпением ждем возможности представить результаты этого последнего испытания новому лейбористскому правительству следующим летом», - заявил директор кампании «Четырёхдневная неделя» Джо Райл.
Ранее бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков заявил, что четырёхдневная рабочая неделя не сработает в России и нанесёт большой урон бизнесу и экономике страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru