СМИ: В Великобритании пройдет эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

По данным издания, к эксперименту присоединится 21 компания, некоторые из которых будут чередовать четырёх и пятидневные недели.

Планируется предоставить результаты эксперимента правящей лейбористской партии летом 2025 года.

«Мы с нетерпением ждем возможности представить результаты этого последнего испытания новому лейбористскому правительству следующим летом», - заявил директор кампании «Четырёхдневная неделя» Джо Райл.

Ранее бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков заявил, что четырёхдневная рабочая неделя не сработает в России и нанесёт большой урон бизнесу и экономике страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

