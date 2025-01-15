СМИ: В Южной Корее следователи намерены задержать отстраненного президента
15 января 202503:01
В Южной Корее следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, сообщает «Рёнхап».
При этом они вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. По словам юристов главы государства, ордер на задержание недействителен.
Ранее стало известно, что охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru