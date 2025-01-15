СМИ: В Южной Корее следователи намерены задержать отстраненного президента

При этом они вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. По словам юристов главы государства, ордер на задержание недействителен.

Ранее стало известно, что охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

