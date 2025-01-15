СМИ: В Южной Корее следователи намерены задержать отстраненного президента

В Южной Корее следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, сообщает «Рёнхап».

СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

При этом они вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. По словам юристов главы государства, ордер на задержание недействителен.

Ранее стало известно, что охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПрезидентЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры