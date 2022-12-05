СМИ: в Улан-Баторе издали указ о силовом разгоне протестующих

По данным канала, в документе говорится, что решение было принято в связи с возникновением угрозы «выхода акции протеста за рамки закона и перехода к насилию».

Протесты в Монголии вспыхнули после сообщений в местных СМИ, которые рассказали о том, что количество угля, вывезенного из страны, отличается от того, что получил Китай, пишут «Известия». Отмечается, что протестующим удалось прорваться в здание правительства.

