СМИ: в Улан-Баторе издали указ о силовом разгоне протестующих

Указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади Улан-Батора и возле Дома правительства подписал губернатор столицы Монголии и мэр города Долгорсурэнгийн Сумьяабазар, сообщает телеканал Eagle.

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По данным канала, в документе говорится, что решение было принято в связи с возникновением угрозы «выхода акции протеста за рамки закона и перехода к насилию».

Протесты в Монголии вспыхнули после сообщений в местных СМИ, которые рассказали о том, что количество угля, вывезенного из страны, отличается от того, что получил Китай, пишут «Известия». Отмечается, что протестующим удалось прорваться в здание правительства.

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ФОТО: РИА Новости
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