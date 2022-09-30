Монголия заявила о готовности выдавать вид на жительство все желающим россиянам
Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим россиянам. Такое заявление сделал начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр, пишет информационный портал centralasia.media.
Отмечается, что в связи с обращением россиян о проживании на территории республики, принято решение выдавать соответсвующий вид на жительство.
Россияне могут находится в Монголии без визы до 30 дней. При долгосрочном проживании нужно до въезда в страну получить визу, по которой после может быть получен вид на жительство.
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