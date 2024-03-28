СМИ: в ЮАР при падении автобуса с моста погибли 45 человек
Как минимум 45 человек погибли в результате падения автобуса с моста в южноафриканском регионе Лимпопо, передает местная радиостанция SABC.
Инцидент произошел на горном перевале в районе населенного пункта Мокопане. После падения автобус загорелся.
По данным Министерства транспорта ЮАР, в автобусе находились паломники. Жертвами крушения стали по крайней мере 45 человек.
Среди пассажиров выжила только восьмилетняя девочка. Одна женщина скончалась по пути в больницу.
Ранее при падении автобуса с эстакады в материковом районе Венеции Местре погибли 20 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru