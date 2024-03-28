СМИ: в ЮАР при падении автобуса с моста погибли 45 человек

Как минимум 45 человек погибли в результате падения автобуса с моста в южноафриканском регионе Лимпопо, передает местная радиостанция SABC.

La Nueva Espana: Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Испании

Инцидент произошел на горном перевале в районе населенного пункта Мокопане. После падения автобус загорелся.

По данным Министерства транспорта ЮАР, в автобусе находились паломники. Жертвами крушения стали по крайней мере 45 человек.

Среди пассажиров выжила только восьмилетняя девочка. Одна женщина скончалась по пути в больницу.

Ранее при падении автобуса с эстакады в материковом районе Венеции Местре погибли 20 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПАвтобусЮАР

Горячие новости

Все новости

партнеры