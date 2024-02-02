СМИ: В Турции задержали семерых подозреваемых в работе на МОССАД
Семь человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку МОССАД, задержали в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
«В результате проведенной утром в Стамбуле и Измире операции задержаны семеро из девяти подозреваемых», — указано в сообщении.
Граждан заподозрили в продаже израильской разведке сведений, собранных с помощью частных детективов. Отмечается, что двух подозреваемых ранее задержали в рамках этого дела.
Ранее стало известно, что из Испании выслали не менее двух сотрудников посольства США в Мадриде, подозреваемых в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра, напоминает RT.
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