СМИ: В Турции задержали семерых подозреваемых в работе на МОССАД

Семь человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку МОССАД, задержали в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

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«В результате проведенной утром в Стамбуле и Измире операции задержаны семеро из девяти подозреваемых», — указано в сообщении.

Граждан заподозрили в продаже израильской разведке сведений, собранных с помощью частных детективов. Отмечается, что двух подозреваемых ранее задержали в рамках этого дела.

Ранее стало известно, что из Испании выслали не менее двух сотрудников посольства США в Мадриде, подозреваемых в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра, напоминает RT.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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