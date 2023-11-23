Sabah: разведка Турции спасла хакера, взломавшего «Железный купол»

Взломщиком является мужчина по имени Омар. Спецслужбы Израиля пытались связаться с хакером под предлогом предложения о сотрудничестве.

В сентябре прошлого года Омар уехал в отпуск в Малайзию. Там его задержали представители израильских спецслужб.

Турецкая разведка провела штурм дома, где находился хакер. Сейчас он находится в безопасном месте, утверждает газета.

На фоне конфликта в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции в поддержке терроризма, передает «Радиоточка НСН».

