Sabah: разведка Турции спасла хакера, взломавшего «Железный купол»
Национальное управление разведки Турции спасло палестинского хакера, взломавшего израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» семь лет назад. Об этом пишет газета Sabah.
Взломщиком является мужчина по имени Омар. Спецслужбы Израиля пытались связаться с хакером под предлогом предложения о сотрудничестве.
В сентябре прошлого года Омар уехал в отпуск в Малайзию. Там его задержали представители израильских спецслужб.
Турецкая разведка провела штурм дома, где находился хакер. Сейчас он находится в безопасном месте, утверждает газета.
На фоне конфликта в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции в поддержке терроризма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru