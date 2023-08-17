СМИ: В Турции задержали мошенника, имитировавшего голос Эрдогана с помощью ИИ

По данным издания, мужчина намеревался обмануть высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Для звонков он использовал 10 различных GSM-линий, зарегистрированных на иностранных граждан.

Подразделение кибербезопасности Национальной разведывательной организации Турции (MIT) в короткое время установила личность мошенника, который в итоге был задержан силовиками.

Рнанее юрист Илья Русяев заявил, что злоумышленники могут воспользоваться введением в оборот цифрового рубля, а одной из возможных преступных схем он назвал предложение приобрести физический цифровой рубль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».