СМИ: В Турции задержали мошенника, имитировавшего голос Эрдогана с помощью ИИ

Турецкие спецслужбы задержали мошенника, пытавшегося подделать голос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью искусственного интеллекта, сообщает газета Hurriyet.

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По данным издания, мужчина намеревался обмануть высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Для звонков он использовал 10 различных GSM-линий, зарегистрированных на иностранных граждан.

Подразделение кибербезопасности Национальной разведывательной организации Турции (MIT) в короткое время установила личность мошенника, который в итоге был задержан силовиками.

Рнанее юрист Илья Русяев заявил, что злоумышленники могут воспользоваться введением в оборот цифрового рубля, а одной из возможных преступных схем он назвал предложение приобрести физический цифровой рубль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМошенникиРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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