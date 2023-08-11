В ЦБ заявили о переходе финансовых мошенников в Сеть

По его словам, в первом полугодии 2023 года Центробанк выявил в Москве шесть финансовых пирамид. За аналогичный период прошлого года обнаружено 15 подобных схем.

Снижение числа пирамид Сайкин связал с переходом финансовых мошенников в интернет. Он уточнил, что россиян обманывают несколькими основными способами.

«Это онлайн-квесты, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

ЦБ ранее сообщил, что представляющиеся сотрудниками Банка России мошенники начали отправлять жертвам сообщения с приглашением на личный прием в ведомство, передает «Радиоточка НСН».

