В ЦБ заявили о переходе финансовых мошенников в Сеть
Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин сообщил о повышении активности мошенников в интернете.
По его словам, в первом полугодии 2023 года Центробанк выявил в Москве шесть финансовых пирамид. За аналогичный период прошлого года обнаружено 15 подобных схем.
Снижение числа пирамид Сайкин связал с переходом финансовых мошенников в интернет. Он уточнил, что россиян обманывают несколькими основными способами.
«Это онлайн-квесты, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
ЦБ ранее сообщил, что представляющиеся сотрудниками Банка России мошенники начали отправлять жертвам сообщения с приглашением на личный прием в ведомство, передает «Радиоточка НСН».
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