СМИ: В Турции пропала оставшаяся без паспорта российская туристка

Уточняется, что 23-летняя девушка прилетела в Турцию из Нальчика. На связь она перестала выходить после того, как отпраздновала свой день рождения.

Сообщается, что в последний россиянку видели у консульства РФ в Стамбуле, куда она обратилась из-за потери паспорта. Родственники девушки утверждают, что ранее у неё случались провалы в памяти.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил о гибели 15-летнего российского туриста на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери в Турции, напоминает RT.

