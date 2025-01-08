СМИ: В Турции пропала оставшаяся без паспорта российская туристка

Туристка из России Лаура П. пропала без вести в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, по данным которого она не выходит на связь с 30 декабря 2024 года.

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Уточняется, что 23-летняя девушка прилетела в Турцию из Нальчика. На связь она перестала выходить после того, как отпраздновала свой день рождения.

Сообщается, что в последний россиянку видели у консульства РФ в Стамбуле, куда она обратилась из-за потери паспорта. Родственники девушки утверждают, что ранее у неё случались провалы в памяти.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил о гибели 15-летнего российского туриста на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери в Турции, напоминает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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