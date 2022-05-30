СМИ: В ЦАР убили двух российских наёмников

Двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает турецкое агентство Anadolu.

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По данным местных СМИ, наёмники погибли в результате нападения, которое произошло в районе селения Джуве в префектуре Ухам-Пенде на севере страны. Сообщается, что они попали в засаду, устроенную повстанческой группировкой «Коалиция патриотов за перемены».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение руководителю российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», причастному к «посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», и «ведению агрессивной войны»

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