СМИ: Таджикистан направил оружие отрядам сопротивления в Панджшере
Воздушный мост налажен между Таджикистаном и афганской провинцией Панджшер, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times.
В данном регионе Афганистана расположены силы сопротивления, лидер которого Ахмад Масуд отказался передать его под власть запрещённого в России радикального движения «Талибан».
Из Таджикистана в Панджер, который находится в осаде радикалов, вертолёты сил сопротивления доставили оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.
Ранее боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и сбежал в ОАЭ, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Путин выразил озабоченность потенциальными угрозами из Афганистана
- Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением
- Песков прокомментировал включение «Дождя» в перечень иноагентов
- СМИ: Таджикистан направил оружие отрядам сопротивления в Панджшере
- «Чиж & Co» и Алексей Кортнев выступили на фестивале Koktebel Jazz Party
- Зеленский анонсировал принятие международной декларации по Крыму
- В Грузии зарегистрировали первый случай смерти вакцинированного от COVID-19 пациента
- Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии
- РФС предложил отказаться от лимита на легионеров в РПЛ
- СМИ: В Москву-реку упал частный самолет-амфибия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru