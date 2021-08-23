СМИ: Таджикистан направил оружие отрядам сопротивления в Панджшере

Воздушный мост налажен между Таджикистаном и афганской провинцией Панджшер, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times.

В данном регионе Афганистана расположены силы сопротивления, лидер которого Ахмад Масуд отказался передать его под власть запрещённого в России радикального движения «Талибан».

Из Таджикистана в Панджер, который находится в осаде радикалов, вертолёты сил сопротивления доставили оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.

Ранее боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и сбежал в ОАЭ, сообщает RT.

