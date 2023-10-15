СМИ: в Судане убиты не менее восьми украинских наемников

Наемников убили в ходе столкновения с военнослужащими армии Судана. Перестрелка произошла на военной базе Вади Сейдна в столице страны Хартуме.

Инцидент произошел после того, как украинцы выразили поддержку Израилю в конфликте с сектором Газа.

Жертвами перестрелки стали не менее восьми украинцев и 10 военнослужащих армии Судана.

По информации британской газеты The Daily Telegraph, иностранные наемники на Украине стали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, отмечает «Радиоточка НСН».

