СМИ: в Судане убиты не менее восьми украинских наемников
В Судане погибли около восьми наемников - выходцев с Украины, сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.
Наемников убили в ходе столкновения с военнослужащими армии Судана. Перестрелка произошла на военной базе Вади Сейдна в столице страны Хартуме.
Инцидент произошел после того, как украинцы выразили поддержку Израилю в конфликте с сектором Газа.
Жертвами перестрелки стали не менее восьми украинцев и 10 военнослужащих армии Судана.
По информации британской газеты The Daily Telegraph, иностранные наемники на Украине стали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, отмечает «Радиоточка НСН».
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