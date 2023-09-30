NYT: Госпиталь Пентагона в ФРГ принял раненных на Украине наемников США
Госпиталь Пентагона в Германии начал прием раненых американских наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом пишут обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.
В материале отмечается, что американская армия «втихую» приступила к лечению в медцентре Ландштуль четырнадцати эвакуированных с Украины американцев и других бойцов. По данным журналистов, в зону украинского конфликта направились сотни американцев, в том числе ветеранов.
«Неизвестное число военнослужащих получили огнестрельные, артиллерийские, минные или иные ранения в ходе боевых действий. Около 20 человек погибли», — пишет NYT.
Как отмечает издание, сейчас Пентагон вмешался и готов предложить некоторым бойцам из США ту же помощь, что и действующим американским военнослужащим.
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