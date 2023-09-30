NYT: Госпиталь Пентагона в ФРГ принял раненных на Украине наемников США

В материале отмечается, что американская армия «втихую» приступила к лечению в медцентре Ландштуль четырнадцати эвакуированных с Украины американцев и других бойцов. По данным журналистов, в зону украинского конфликта направились сотни американцев, в том числе ветеранов.

«Неизвестное число военнослужащих получили огнестрельные, артиллерийские, минные или иные ранения в ходе боевых действий. Около 20 человек погибли», — пишет NYT.

Как отмечает издание, сейчас Пентагон вмешался и готов предложить некоторым бойцам из США ту же помощь, что и действующим американским военнослужащим.

