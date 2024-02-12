СМИ: В США зафиксировали первый случай смерти от вируса Alaskapox

Отмечается, что умерший — пожилой мужчина, долгое время он болел и находился под наблюдением медиков. Изначально у пациента диагностировали оспу, так как симптомы — повышенная температура, ослабленный иммунитет, увеличенные лимфоузлы, характерные красные пятна — соответствовали этому заболеванию.

Однако после смерти мужчины врачи пересмотрели его историю болезни, вновь проанализировали результаты и обнаружили в крови пациента следы AKPV. Вирус открыли в 2015 году, ранее было известно только о шести заразившихся, о летальных исходах не сообщалось, пишет Ura.ru.

Предположительно, умерший пожилой мужчина мог заразиться AKPV от своей кошки. По данным вирусологов, изначально вирус появился у крупного рогатого скота, далее передался грызунам, а затем — домашним кошкам.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили в вечной мерзлоте древние сибирские вирусы, которые могут быть высвобождены из-за глобального потепления, пишет RT.

