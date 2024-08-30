СМИ: В США вырос спрос на строительство бункеров Судного дня

Они предназначаются для защиты от террористических атак и ядерной катастрофы. Как сообщили в компании-производители Atlas Survival Shelters, заказы стали поступать каждый день, при том, что стоимость каждого бункера - от 20 тысяч до миллиона долларов.

У каждого убежища – свое назначение. Есть бункеры для укрытия во время эпидемии, при массовых беспорядках, терактах и даже биологической или ядерной катастрофах.

Отмечается, что американцы всерьез обеспокоены угрозой начала гражданской войны в стране.

Ранее основатель американской компании Amazon Джефф Безос приобрел поместье в так называемом бункере для миллиардеров на острове вблизи Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

