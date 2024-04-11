СМИ: В США выигравшему $1,3 млрд в лотерею Powerball отказались выдать деньги

По данным издания, организаторы лотереи пояснили, что победитель уже связался с ними, однако следует провести «все необходимые проверки», так как сумма выигрыша является беспрецедентной для лотерей штата Орегон.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег. Это займет какое-то время», — указали они.

Ранее в Великобритании жительницу Лондона, которая часто выигрывала в лотерею, заподозрили в мошенничестве, сообщает RT.

