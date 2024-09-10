СМИ: В США ввели комендантский час из-за переносимого комарами вируса ВЭЛ

В США жителей Вермонта и Массачусетса призвали оставаться дома по вечерам из-за распространения редкого и опасного вируса, переносимого комарами, сообщает Daily Mail.

Вермонт стал вторым штатом, где начали отменять массовые мероприятия из-за риска заражения восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ) — редким вирусным заболеванием, которое переносят комары, заражая людей и животных. Заболевание может вызвать отек мозга и привести к летальному исходу в 30% случаев.

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Департамент здравоохранения Вермонта настоятельно рекомендовал жителям избегать пребывания на улице с шести вечера до шести утра, когда комары наиболее активны. Ранее аналогичные меры ввели в некоторых округах Массачусетса.

Хотя ВЭЛ крайне редок, в 2023 году от этого вируса погиб мужчина из Нью-Гемпшира. В среднем в США фиксируется около 11 случаев заражения в год. В Вермонте в августе был зарегистрирован первый с 2012 года случай заболевания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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