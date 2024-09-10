СМИ: В США ввели комендантский час из-за переносимого комарами вируса ВЭЛ

Департамент здравоохранения Вермонта настоятельно рекомендовал жителям избегать пребывания на улице с шести вечера до шести утра, когда комары наиболее активны. Ранее аналогичные меры ввели в некоторых округах Массачусетса.

Хотя ВЭЛ крайне редок, в 2023 году от этого вируса погиб мужчина из Нью-Гемпшира. В среднем в США фиксируется около 11 случаев заражения в год. В Вермонте в августе был зарегистрирован первый с 2012 года случай заболевания, передает «Радиоточка НСН».