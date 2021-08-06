СМИ: В США ужесточат требования по обязательной вакцинации от COVID-19

Американские местные власти намерены ужесточить требования к различным учреждениям относительно вакцинации сотрудников. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, на фоне увеличения числа случаев заражения COVID-19 власти штатов начали переход «от пряника к кнуту», пытаясь обеспечить рост числа прошедших вакцинацию граждан. Такие действия связаны с тем, что администрация США изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения, сотрудники которых не сделали прививки от COVID-19.

В частности, власти Гавайев обязали всех американцев, работающих в штате, предоставлять данные о прохождении вакцинации либо еженедельно делать тесты на коронавирус. Несоблюдающие требования могут быть уволены.

Подобные правила ввели в находящемся под управлением США Пуэрто-Рико. Вакцинация обязательная для госслужащих, сотрудников медучреждений, работников и гостей отелей. Непривитым грозят штрафы до 5 тысяч долларов или до шести месяцев лишения свободы.

В штатах Вирджиния и Мэриленд с сентября начнут действовать аналогичные требования: вакцинация станет обязательной для госслужащих (или же им прижется еженедельно сдавать тесты на коронавирус), а также для работающих в местах скопления людей.

Как отмечает The Washington Post, подобные меры вызвали недовольство среди граждан.

