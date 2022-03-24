СМИ: В США составят план на случай применения Россией ядерного оружия

Тем не менее в Вашингтоне полагают, что вероятность применения Москвой ядерного оружия мала.

По данным газеты, чиновники также изучают ответы на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью для Украины на территории стран НАТО, а также определяют реакцию на возможное расширение военных действий на соседние страны.

Отмечается, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подписал документ о создании «Тигра» через несколько дней после начала специальной операции РФ на Украине, пишет RT. Группа уже сыграла важную роль при введении антироссийских санкций, в вопросах вооружении украинских войск и увеличения численности военных в странах НАТО.

