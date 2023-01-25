СМИ: В США разжигали антироссийские настроения через истерию с «вмешательством» в выборы
Политики в Соединенных Штатах разжигали антироссийские настроения в стране через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года и готовили страну к войне, сообщила обозреватель The American Conservative (TAC) Келли Бокар Влахос.
По ее словам, Вашингтон придумал историю о «пагубном влиянии» Москвы, которая помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны. Как пишет журналист, в сознании граждан США закрепилась идея, что русские якобы не только помогли бывшему президенту Дональду Трампу победить в выборах, но пытаются разрушить демократию в США.
Влахос указала на раздувание агрессивной позиции по отношению к РФ на протяжении нескольких лет.
Как заявила руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни, Вашингтон активно использует «демонизацию» России для усиления мер безопасности внутри государства, а также нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне.
Влахос считает, что антироссийская риторика может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой».
Ранее президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о переводе стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперёд ближе к «ядерной полуночи». Бронсон пояснила, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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