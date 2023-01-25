СМИ: В США разжигали антироссийские настроения через истерию с «вмешательством» в выборы

По ее словам, Вашингтон придумал историю о «пагубном влиянии» Москвы, которая помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны. Как пишет журналист, в сознании граждан США закрепилась идея, что русские якобы не только помогли бывшему президенту Дональду Трампу победить в выборах, но пытаются разрушить демократию в США.

Влахос указала на раздувание агрессивной позиции по отношению к РФ на протяжении нескольких лет.

Как заявила руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни, Вашингтон активно использует «демонизацию» России для усиления мер безопасности внутри государства, а также нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне.

Влахос считает, что антироссийская риторика может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой».

Ранее президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о переводе стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперёд ближе к «ядерной полуночи». Бронсон пояснила, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

