СМИ: В США пропал вертолет с пятью морпехами

По пути из Невады в Калифорнию пропал вертолет, на борту которого находились пять американских морпехов. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.

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Уточняется, что вертолет CH-53E Super Stallion направлялся с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего. Он не долетел до пункта назначения. Также сообщается, что в регионе сейчас сложные метеоусловия.

Корпус морской пехоты запросил помощь у местных экстренных служб, в пустыню выехала поисково-спасательная операция.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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