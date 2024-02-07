СМИ: В США пропал вертолет с пятью морпехами
7 февраля 202418:14
По пути из Невады в Калифорнию пропал вертолет, на борту которого находились пять американских морпехов. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что вертолет CH-53E Super Stallion направлялся с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего. Он не долетел до пункта назначения. Также сообщается, что в регионе сейчас сложные метеоусловия.
Корпус морской пехоты запросил помощь у местных экстренных служб, в пустыню выехала поисково-спасательная операция.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru