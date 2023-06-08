СМИ: В США прокуратура уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования

Прокуратура Соединенных Штатов уведомила бывшего главу государства Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования, сообщает Politico.

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Оно связано с хранением секретных документов у экс-президента.

Тем временем, суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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