СМИ: В США появилась подлодка с гендерной интеграцией
Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию подводную лодку USS New Jersey, сообщает Fox News.
Субмарина предназначена для моряков обоих полов. Это первое судно на американском флоте, рассчитанное на полную интеграцию мужчин и женщин-моряков. При проектировании были повышены приватность в санузлах и спальных зонах, организован доступ к верхним койкам и верхним клапанам с учетом роста, досягаемости и силы военнослужащих женского пола. Команда подлодки включает 135 человек.
ВМС США сняли запрет на службу женщин на субмаринах в 2010 году. Однако теснота и отсутствие приватности в туалетах потребовали модернизации подлодок.
Ранее стало известно, что ВМФ РФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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