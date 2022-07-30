СМИ: В США подготовили законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня
Представители Республиканской партии в конгрессе США планируют принять закон по созданию программы военной помощи Тайваню по образцу ленд-лиза. Об этом сообщает Fox News.
По данным канала, группа во главе с членом Палаты представителей Мишель Стил и сенатором Маршей Блэкберн прорабатывает инициативу, которая позволила бы Вашингтону передавать или сдавать в аренду Тайбэю оружие и боевую технику. Взамен Тайвань должен будет возместить стоимость их восстановления или замены в течение 12 лет.
Законодатели допускают отмену этих выплат, если потеря денег будет «представлять угрозу национальной безопасности» для Тайваня или Соединенных Штатов.
«Тайвань — наш крупнейший партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и их постоянный суверенитет необходим для того, чтобы бросить вызов новой оси зла», — заявила Блэкберн.
Законопроект уже получил предварительную поддержку не только у республиканцев, но и у демократов в Конгрессе.
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