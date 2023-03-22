Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона над Черным морем

В день перехвата летчик заступил на дежурство по противовоздушной обороне. После обнаружения беспилотника он вместе с сослуживцами получил команду на вылет.

На перехват MQ-9 поднялись два экипажа. Летчики провели опознание дрона и выполнили маневры, чтобы аппарат отказался от выполнения своей задачи, сообщил Вавилов.

Инцидент с беспилотником США произошел 14 марта. Дрон резко маневрировал, потерял управление и упал в Черное море.

В Минобороны заявили, что российские самолеты не применяли против американского аппарата оружие, пишет НСН.

