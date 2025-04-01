Илона Маска вновь признали богатейшим человеком мира

По данным издания, состояние главы компаний Tesla и SpaceX, а также Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), оценивается в 340,4 млрд долларов.

Также в ТОП-5 вошли Джефф Безос (206,9 млрд долларов), Марк Цукерберг (199,3 млрд долларов), Ларри Эллисон (175 млрд долларов) и Уоррен Баффетт (165,9 млрд долларов).

В Forbes отметили, что по итогам марта 10 самых богатых людей мира стали беднее на 157 млрд долларов.

Ранее рейтинг Forbes дополнился 15 новыми миллиардерами из России, страна заняла пятое место по этому показателю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

