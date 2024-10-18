Минсельхоз: Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования

Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать цены по договоренности с торговыми сетями, это нормальная практика, заявили в Минсельхозе РФ, передает РИА Новости.

Также отмечается, что в данный момент ситуация на рынке птицеводства в России стабильна.

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Два крупных российских производителя куриного яйца – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали увеличивать отпускные цены на продукцию. Об этом пишут «Ведомости». Издание напоминает, что ранее птицефабрика «Окская» анонсировала повышение цен на 5% с ноября. По данным источника «Ведомостей», с этого же месяца «Вараксино» увеличит стоимость яиц «Вараксино» и «Село зеленое» на 8%.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов сообщил «Радиоточке НСН», что рост стоимости на яйца в конце 2023 года был связал с недостаточным объемом продукции на российском рынке.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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