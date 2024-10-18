Минсельхоз: Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования

Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать цены по договоренности с торговыми сетями, это нормальная практика, заявили в Минсельхозе РФ, передает РИА Новости.

Также отмечается, что в данный момент ситуация на рынке птицеводства в России стабильна.