СМИ: В США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года

Члены Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект с требованием возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом сообщает портал Yahoo News.

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Автором законопроекта выступил демократ Стив Коэн. Отмечается, что документ представят на рассмотрение комитета по международным делам палаты.

Также авторы проекта призвали предоставить Украине членство в НАТО и потребовать от Москвы выплатить Киеву компенсации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «шизофреническими» заявления Запада о возврате к переговорам по Украине после успешного контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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