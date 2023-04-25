СМИ: В США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года
Члены Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект с требованием возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом сообщает портал Yahoo News.
Автором законопроекта выступил демократ Стив Коэн. Отмечается, что документ представят на рассмотрение комитета по международным делам палаты.
Также авторы проекта призвали предоставить Украине членство в НАТО и потребовать от Москвы выплатить Киеву компенсации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «шизофреническими» заявления Запада о возврате к переговорам по Украине после успешного контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru