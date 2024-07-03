СМИ: В США два человека пострадали из-за взрыва на оборонном предприятии

На оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Кэмден, штат Арканзас, произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации агентства, по меньшей мере два человека получили ранения, один пропал без вести в среду, 3 июля, после инцидента с «пиротехникой» на оборонном предприятии в Арканзасе.

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Пострадавших доставили в больницу, информации о тяжести их ранений не уточняется.

Представители компании подчеркнули, что активно сотрудничают со службами спасения в процессе расследования инцидента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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