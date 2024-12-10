СМИ: «Орешник» может перехватить лишь американский комплекс THAAD

Это снижает вероятность реального применения системы против российских ракет. Автор также подчеркнул, что THAAD не гарантирует успешный перехват гиперзвуковой цели.

Комплекс THAAD включает шесть пусковых установок, радар, а также системы управления и связи. Он способен перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами, передает «Радиоточка НСН».

