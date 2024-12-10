СМИ: «Орешник» может перехватить лишь американский комплекс THAAD

Американский комплекс противоракетной обороны THAAD остается единственным средством для перехвата российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что система способна работать с гиперзвуковыми целями, однако ее эффективность против нового российского оружия остается под вопросом из-за того, что США и их союзники «располагают лишь горсткой этих важных систем».

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Это снижает вероятность реального применения системы против российских ракет. Автор также подчеркнул, что THAAD не гарантирует успешный перехват гиперзвуковой цели.

Комплекс THAAD включает шесть пусковых установок, радар, а также системы управления и связи. Он способен перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:РоссияСШАПВОРакета

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