Глава Пентагона планирует сократить более 120 высокопоставленных офицеров
Глава Пентагона Пит Хегсет сократит свыше 120 высокопоставленных офицерских должностей в армии и национальной гвардии США. Об этом пишет Associated Press.
«Больше генералов и адмиралов не означает больший успех», - указал Хегсет.
По словам главы Пентагона, сокращения были взвешенным решением, а не «кампанией, направленной на наказание высокопоставленных офицеров». Планируется ликвидировать 20% из 44 высших генеральских и адмиральских должностей армии, 10% из более чем 800 должностей одно-, двух-, трехзвездных генералов. Сокращения ожидаются и на других уровнях руководства, они затронут 80 позиций, в том числе 33 высших должности в нацгвардии.
Как отметил Хегсет, изменения необходимы для сокращения высших чинов, которое компенсируют дополнительными военными на более низких уровнях.
Ранее Пит Хегсет заявил, что Вашингтон больше не может быть единственным гарантом безопасности Европы, и призвал союзников по НАТО наращивать военные расходы.
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