СМИ: В США арестовали подозреваемых по делу о кончине актера Мэттью Перри
15 августа 202417:52
В США арестовали несколько человек, причастных к кончине актера Мэттью Перри, сообщает TMZ.
По данным издания, среди них один врач и несколько торговцев наркотиками.
Звезда сериала «Друзья» был обнаружен мертвым в бассейне своего дома в Лос-Анджелесе. Судмедэксперты пришли к выводу, что Перри умер от передозировки кетамина, которая привела к сердечному приступу.
Ранее в США полиция начала расследование обстоятельств смерти актёра Мэттью Перри, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru