СМИ: В США арестовали подозреваемых по делу о кончине актера Мэттью Перри

В США арестовали несколько человек, причастных к кончине актера Мэттью Перри, сообщает TMZ.

СМИ: Актеры из «Друзей» пришли на закрытую церемонию прощания с Мэттью Перри

По данным издания, среди них один врач и несколько торговцев наркотиками.

Звезда сериала «Друзья» был обнаружен мертвым в бассейне своего дома в Лос-Анджелесе. Судмедэксперты пришли к выводу, что Перри умер от передозировки кетамина, которая привела к сердечному приступу.

Ранее в США полиция начала расследование обстоятельств смерти актёра Мэттью Перри, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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