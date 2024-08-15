СМИ: В США арестовали подозреваемых по делу о кончине актера Мэттью Перри

По данным издания, среди них один врач и несколько торговцев наркотиками.

Звезда сериала «Друзья» был обнаружен мертвым в бассейне своего дома в Лос-Анджелесе. Судмедэксперты пришли к выводу, что Перри умер от передозировки кетамина, которая привела к сердечному приступу.

Ранее в США полиция начала расследование обстоятельств смерти актёра Мэттью Перри, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

