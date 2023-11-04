СМИ: Актеры из «Друзей» пришли на закрытую церемонию прощания с Мэттью Перри

На снимки папарацци попали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

Звезду «Друзей» Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros, где снимали ситком. Мэттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Здесь покоятся многие знаменитости, в том числе, Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Кэрри Фишер.

Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября, напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, актер утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года.