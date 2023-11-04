СМИ: Актеры из «Друзей» пришли на закрытую церемонию прощания с Мэттью Перри
Актеры сериала «Друзья» пришли на закрытую церемонию прощания с актером Мэттью Перри в Лос-Анджелесе, передает американский таблоид TMZ.
На снимки папарацци попали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.
Звезду «Друзей» Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros, где снимали ситком. Мэттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Здесь покоятся многие знаменитости, в том числе, Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Кэрри Фишер.
Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября, напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, актер утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru