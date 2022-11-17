СМИ: в Сирии задержан второй подозреваемый в теракте в Стамбуле

Спецслужбы Турции задержали в Сирии второго подозреваемого к теракту в Стамбуле на улице Истикляль, сообщает «РЕН ТВ».

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Сообщник террориста пойман в Азазе. Его личность не раскрывается.

Многие эксперты считают, что теракт в центре Стамбула мог быть выгоден сразу нескольким государствам. Турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что террористические организации могут использоваться странами в своих целях. По его словам, отказ Анкары от соболезнований Вашингтона означает призыв к США с просьбой отказаться от поддержки таких группировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыТурцияСтамбул
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