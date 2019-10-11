СМИ: В Сирии спецназ США обстреляли турецкие военные

Отряд спецназа США попал под обстрел турецких вооруженных сил в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на иракского курдского разведчика и высокопоставленного сотрудника Пентагона.

По данным источников издания, инцидент произошел в городе Кобани. В частности, официальный представитель Пентагона заявил, что турецкие войска должны были знать о позициях США в Сирии. По его словам, там находилось от 15 до 100 военных.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сегодня сообщалось, Трамп одобрил Минфину введение санкций против Турции за нарушения в Сирии.











