СМИ: В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада

Как уточняет издание, рядом Хафезом Асадом, который был президентом Сирии с 1971 по 2000 год, похоронены его старший сын Басиль, а также супруга Аниса Махлюф.

«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада», - говорится в публикации.

Также отмечается, что в соцсетях распространяется видео с охваченной огнём могилой бывшего сирийского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийская оппозиция якобы казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана аль-Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».