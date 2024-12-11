СМИ: В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада
Могила отца экс-президента Сирии Башара Асада Хафеза, которая находится в городе Кардаха в провинции Латакия, была сожжена вооружённой толпой. Об этом сообщает газета Annahar.
Как уточняет издание, рядом Хафезом Асадом, который был президентом Сирии с 1971 по 2000 год, похоронены его старший сын Басиль, а также супруга Аниса Махлюф.
«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада», - говорится в публикации.
Также отмечается, что в соцсетях распространяется видео с охваченной огнём могилой бывшего сирийского лидера.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийская оппозиция якобы казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана аль-Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам
- Минбороны РФ заявило об ударе ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге
- В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
- СМИ: В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада
- Эксперт: Реорганизация промзоны в ЮЗАО позволит эффективнее использовать землю города
- Мультфильм «Грузовички» выйдет в России в 2026 году
- «Ясно, к чему готовиться»: Путин узнал о вопросах, поступающих на «Прямую линию»
- Подача тепла после повреждения котельной в Таганроге возобновлена
- Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы 1» в 2024 году
- В Дамаске отменили комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru