СМИ: В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада

Могила отца экс-президента Сирии Башара Асада Хафеза, которая находится в городе Кардаха в провинции Латакия, была сожжена вооружённой толпой. Об этом сообщает газета Annahar.

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Как уточняет издание, рядом Хафезом Асадом, который был президентом Сирии с 1971 по 2000 год, похоронены его старший сын Басиль, а также супруга Аниса Махлюф.

«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада», - говорится в публикации.

Также отмечается, что в соцсетях распространяется видео с охваченной огнём могилой бывшего сирийского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийская оппозиция якобы казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана аль-Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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