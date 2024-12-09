СМИ: Асад до эскалации не пошел на сделку с США в обмен на снятие санкций

Президент Сирии Башар Асад отказался от предложения США, которое предусматривало снятие санкций с Дамаска в обмен на ограничение действий Ирана и движения «Хезболла». Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.

По данным издания, инициатива поступила от США через посредничество Объединенных Арабских Эмиратов за несколько недель до обострения конфликта между сирийскими властями и оппозицией.