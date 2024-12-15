СМИ: Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада
Граждане Сирии впервые получили доступ на курорт на северо-западе страны, который находился во владении экс-президента Башара Асада, сообщает Reuters.
Курорт располагался в поселении Бурж-Ислам провинции Латакия. Комплекс включает белую виллу с балконами с видом на Средиземное море, частный пляж, сады и пешеходную дорожку. Курорт находился в запустении после разграбления и повреждений.
Он был построен на месте оливковых рощей, районов, на которых раньше проживали сирийские туркмены.
Ранее во дворце Асада нашли таблетки от психических расстройств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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