СМИ: Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада

Курорт располагался в поселении Бурж-Ислам провинции Латакия. Комплекс включает белую виллу с балконами с видом на Средиземное море, частный пляж, сады и пешеходную дорожку. Курорт находился в запустении после разграбления и повреждений.

Он был построен на месте оливковых рощей, районов, на которых раньше проживали сирийские туркмены.

Ранее во дворце Асада нашли таблетки от психических расстройств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

