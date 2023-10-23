СМИ: В Швеции заявили о связи повреждения газопровода и кабелей связи

В шведском кабмине отметили, что повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связаны.

«Повреждение шведско-эстонского кабеля произошло в то же время и в физической близости от места повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией», - цитирует агентство министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что действия по повреждению газопровода Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».