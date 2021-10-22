СМИ: в Швеции застрелили рэпера Эйнара
Шведский рэпер Эйнар (Нильс Эйнар Грёнберг) был убит в Стокгольме, сообщает Шведское радио.
Перестрелка произошла около полуночи в столичном районе Хаммарбю шёстад. 19-летний музыкант был ранен, однако медики помочь ему не смогли. По факту убийства начато расследование.
Эйнар уже в 16 лет получил несколько музыкальных премий, а в 2019 году сервис Spotify назвал его самым популярным шведским артистом.
В 2020 году Эйнара похитил конфликтовавший с ним шведский рэпер сомалийского происхождения Ясин, получивший за это преступление десять месяцев тюрьмы.
Ранее певец и композитор Игорь Тальков-младший заявил, что его отец Игорь Тальков косвенно стал жертвой политического режима.
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