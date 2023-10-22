СМИ: в Сеть слили личный номер телефона премьера Британии Сунака

В интернете опубликовали личный номер мобильного телефона главы правительства Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет газета Sun.

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Издание отметило, что пранкеры опубликовали в соцсетях аудиозапись телефонного звонка и автоответчика политика. Это тот же номер, который британский премьер использовал на протяжении многих лет.

По информации Sun, Сунаку после вступления в должность дали новый номер. Однако он продолжил пользоваться тем, который опубликован в Сети.

Ранее сообщалось, что хакеры украли у американского бизнесмена Илона Маска чертежи космических кораблей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныВеликобритания

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