СМИ: в Сеть слили личный номер телефона премьера Британии Сунака
В интернете опубликовали личный номер мобильного телефона главы правительства Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет газета Sun.
Издание отметило, что пранкеры опубликовали в соцсетях аудиозапись телефонного звонка и автоответчика политика. Это тот же номер, который британский премьер использовал на протяжении многих лет.
По информации Sun, Сунаку после вступления в должность дали новый номер. Однако он продолжил пользоваться тем, который опубликован в Сети.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru