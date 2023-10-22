СМИ: в Сеть слили личный номер телефона премьера Британии Сунака

Издание отметило, что пранкеры опубликовали в соцсетях аудиозапись телефонного звонка и автоответчика политика. Это тот же номер, который британский премьер использовал на протяжении многих лет.

По информации Sun, Сунаку после вступления в должность дали новый номер. Однако он продолжил пользоваться тем, который опубликован в Сети.

Ранее сообщалось, что хакеры украли у американского бизнесмена Илона Маска чертежи космических кораблей, передает «Радиоточка НСН».

