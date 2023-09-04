РИА Новости: Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии

Киберспециалисты отметили, что такое количество действующих совместно групп зафиксировано впервые в истории интернета.

«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — указали хакеры.

Кибератаки затронули 127 иностранных информационных ресурсов, на них разместили манифест «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист», пишет Ura.ru. Также хакерские группы парализовали каналы обмена служебными сообщениями прибалтийских и польских госорганов, нарушили работу паркоматов и мобильного банкинга, а также слили в Сеть переписку МВД Латвии, ряд документов и данные о личном составе и агентах полиции.

Хакеры пообещали продолжить кибератаки в поддержку специальной военной операции.

Ранее взломщики атаковали пять банков Чехии, хакеры требовали прекратить оказывать поддержку Украине, напоминает RT.

