СМИ: В Сербии задержали экс-генерала СБУ

«Сотрудники МВД, отделения по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с пограничной полицией и таможней… 8 июня… задержали гражданина Германии А.А. 1986 года рождения и украинца А.Н. 1982 года рождения по обоснованному подозрению в отмывании денег. Во время досмотра на КПП Прешево автомобиля марки BMW, которым управлял А.А., в машине с ним находился А.Н., обнаружила незадекларированные 607 990 евро и 124 924 доллара и два изумруда», — цитирует сообщение РИА Новости.

Задержанных подозревают в попытке вывоза имущества, которое «происходит из незаконных источников». Немца и украинца поместили в следственный изолятор города Ниш, им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает украинское издание Страна.ua, задержанный гражданин Украины — бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ генерал Андрей Наумов.

