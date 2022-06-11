СМИ: В Сербии задержали экс-генерала СБУ
Гражданина Украины с крупной суммой наличных и двумя драгоценными камнями задержали в Сербии, мужчина пытался выехать из страны в сторону Северной Македонии. Об этом сообщает сербское МВД.
«Сотрудники МВД, отделения по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с пограничной полицией и таможней… 8 июня… задержали гражданина Германии А.А. 1986 года рождения и украинца А.Н. 1982 года рождения по обоснованному подозрению в отмывании денег. Во время досмотра на КПП Прешево автомобиля марки BMW, которым управлял А.А., в машине с ним находился А.Н., обнаружила незадекларированные 607 990 евро и 124 924 доллара и два изумруда», — цитирует сообщение РИА Новости.
Задержанных подозревают в попытке вывоза имущества, которое «происходит из незаконных источников». Немца и украинца поместили в следственный изолятор города Ниш, им может грозить до 12 лет тюрьмы.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, задержанный гражданин Украины — бывший начальник главного управления внутренней безопасности СБУ генерал Андрей Наумов.
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