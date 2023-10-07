СМИ: В секторе Газа израильскими военными убиты около 20 человек

Не менее 20 палестинцев убиты после ударов военных Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.

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По их данным, около 20 человек убиты, несколько сотен ранены в Газе.

Ранее стало известно, что при атаках армии Израиля по анклаву погибли пять палестинцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ПогибшиеИзраильВоенныеСектор Газа

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