Посольство РФ: Нет данных о пострадавших россиянах после обстрелов в Израиле
У российских дипломатов отсутствуют сообщения о россиянах, пострадавших в результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Тель-Авиве.
«По состоянию на 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», - уточнили в диппредставительстве РФ.
Там заверили, что консульский отдел контактирует «с компетентными израильскими службами», передает агентство.
Ранее в местных СМИ сообщалось о 80 погибших после обстрела района Тель-Авива и его окрестностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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