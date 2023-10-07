Посольство РФ: Нет данных о пострадавших россиянах после обстрелов в Израиле

«По состоянию на 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», - уточнили в диппредставительстве РФ.

Там заверили, что консульский отдел контактирует «с компетентными израильскими службами», передает агентство.

Ранее в местных СМИ сообщалось о 80 погибших после обстрела района Тель-Авива и его окрестностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

